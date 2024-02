Ministero e Gruppo Fs viaggiano insieme per valorizzare i ritrovamenti archeologici nei cantieri

La notizia arriva da una nota congiunta dei ministeri delle Infrastrutture e dello Sport ...la società incaricata della realizzazione delle opere per la manifestazione sportiva, e del gruppo ...Il Mef ha presentato a Tim in data odierna e nei tempi previsti l’offerta per l’acquisto del 100% di Sparkle. Lo comunica il Mef. Tim da parte sua ha comunicato in una… Leggi ...è quanto prevede il protocollo d'intesa appena rinnovato tra il ministero della Cultura (Direzione Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) e l'associazione Archeolog Ets, onlus del Gruppo Fs, nata nel ...