Minaccia di morte la barista…con una pistola scacciacani | arrestato a Fondi

Fondi – Ieri, a Fondi (LT), I Carabinieri della locale Tenenza, hanno arrestato in flagranza di reato per “porto abusivo d’arma, Minaccia aggravata ... (temporeale.info)

Fermo, 1 febbraio 2024 - Prima ha Minaccia to di morte la sorella con un fucile e, all’arrivo della polizia, ha aggredito gli agenti nel tentativo di ... (ilrestodelcarlino)

Pubblicato il 1 Febbraio, 2024 Non ci ha pensato neanche un attimo il 40enne che, nonostante il figlio avesse manifestato mancanza di rispetto per ... (dayitalianews)

Milano - è ubriaco e minaccia di morte i genitori con un coltello : arrestato

Un uomo di 46 anni è stato arrestato sabato mattina a Milano per aver minacciato di morte i genitori con un coltello. È successo in un appartamento ... (ilgiorno)