Milano | ragazzo sequestrato e imbavagliato durante la rapina in casa | presa la banda dei furti extralusso in centro

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Unadi cinque sudamericani è stata arrestata dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato per sequestro di persona a scopo die una serie diin abitazione. I latinos, tutti tra i venticinque e i trent’anni e pluri-pregiudicati, sono ritenuti responsabili di un’efferatacon sequestro di persona avvenuta la notte del 7 agosto 2022 in via Arena aai danni di un giovane milanese: mentre stava rinndo intorno alle ore 00:30 il giovane aveva sorpreso nell’abitazione ue stranieri che, dopo averlo minacciato di morte con un cacciavite, lo hanno immobilizzato legandolo mani e piedi utilizzando anche un guinzaglio per cani per poi imbavagliarlo e rinchiuderlo nel bagno dell’appartamento. Dopo aver trafugato diversi gioielli e preziosi, i due erano riusciti a ...