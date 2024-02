Milano | legano la vittima e la minacciano di morte | arrestati cinque ladri Il video del furto con sequestro di persona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La Polizia di Stato, coordinata della Procura della Repubblica di, ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dicittadini sudamericani, tra i ventie i trent’anni, pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, in quanto gravemente indiziati dei reati didia scopo di rapina e plurimi furti in abitazione in concorso. L’attività d’indagine svolta dalla Squadra Mobile milanese ha preso il via da un’efferata rapina condiavvenuta la notte del 7 agosto 2022 in via Arena ai danni di un giovane milanese: mentre stava rincasando intorno alle ore 00:30 aveva sorpreso due stranieri che, dopo averlo minacciato dicon un cacciavite, lo ...