Milano | gambiano di 24 anni spacca le auto parcheggiate in pieno centro e aggredisce poliziotti | arrestato

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Aundi 24è statodopo esser stato colto are e vandalizzare lein, via Lecco, zona Porta Venezia. Non solo: dopo l'arrivo dei carabinieri, arrivati per sedare la situazione e rimetterla alla calma, il giovane si è scagliato anche

I no di Verre all’Hatayspor e di Askildsen all’Hansa Rostock limitano le operazioni in entrata. Delle Monache in prestito al Vicenza, La Gumina in Spagna, al ...Nell'ambito di un servizio di controllo straordinario, i carabinieri di Trento, grazie alla collaborazione con le unità cinofile della Polizia Locale e i militari di Laives e di altre compagnie provin ...La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino, 43enne con a carico precidenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, i ...