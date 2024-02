Milano-Cortina 2026 | mini-ribasso di 10mila euro su 81 milioni | così la Pizzarotti si è aggiudicata la costruzione della pista da bob

(Di venerdì 2 febbraio 2024) È bastato und’asta pari allo 0,013 per cento, su un ammontarebase di gara di 81.610.000,00, equivalente a 9.972e 19 centesimi. Èche l’impresae C SpA di Parma si èl’appalto per lada bob Eugenio Monti di. Il costo sarà, quindi, di 81.600.027 e 81 centesimi. Evidentemente il secondo gruppo di costruttori in Italia era certo che nessun altro avrebbe cercato di accaparrarsi la controversa opera che, più che un affare, sembra una gigantesca grana, una corsa contro il tempo per permettere all’Italia e al Veneto di avere unaper le gare di bob, skeleton e slittino che si terranno nel febbraio ...

Le piste dello Zoncolan, in Friuli Venezia Giulia, ospiteranno nei prossimi giorni gli allenamenti di alcune nazionali di sci femminili. La squadra austriaca e quella svedese hanno in programma alcuni ...Il 2026 sarà un anno importante per l'Italia. Oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina infatti il nostro Paese ospiterà anche i Giochi del Mediterraneo, rassegna che si disputerà in Puglia, pr ...Il ministro Giorgetti: "Olimpiadi, quasi pentito". Segnali di uno scontro in atto nella Lega Poi la rettifica: "Una battuta per stimolare" ...