Milano-Cortina 2026 | Giorgetti | “Quasi pentito delle Olimpiadi | mancano solo 2 anni…”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “Lenon arrivano ogni due anni, arrivano nele poi non arriveranno più. E incomincio a esseredi averlo fatto, perché ne sento la responsabilità e sono passati dal 2018 al 2024 diversi anni”. Il ministro dell’Economia Giancarlovede il countdown versocontinuare a scorrere e richiama un senso d’urgenza. “Propongo di mettere un bel tabellone elettronico all’ingresso in Valtellina che indica quanti giorniper renderci conto del senso di urgenza necessario”, ha affermato nel corso di un’assemblea alla Camera di Commercio di Sondrio. SportFace.

In collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comitato Italiano Paralimpico La Fondazione Milano Cortina 2026, in ... (sbircialanotizia)

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – ?Da poche ore si sono completate le Olimpiadi invernali giovanili in Corea e per la prima volta nella storia l ?Italia ... (calcioweb.eu)

La pista di bob, skeleton e slittino per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 sara' nel comune veneto: Simico ha firmato l'accordo ...La pista di bob, skeleton e slittino per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 sarà nel comune veneto: Simico ha firmato l'accordo con l'impresa Pizzarotti che effettuerà i lavori.Simico ha firmato l'accordo con l'impresa Pizzarotti che effettuerà i lavori per la costruzione della pista pista di bob, skeleton e slittino per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026 ...