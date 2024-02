Milan | un calciomercato senza difensore | Pioli non è stato ascoltato

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 'Tuttosport' di questa mattina fa il punto suldel. In rossonero non arriva ilnon è

Dalla Francia giungono voci secondo cui il Milan avrebbe spinto per trattenere in rossonero Clinton Nsiala-Makengo, accostato al Lens (pianetamilan)

ATALANTA 6 - Un difensore serviva, un difensore è arrivato. Non il sogno Dragusin, ma l’Hien inseguito la scorsa estate e preso... (calciomercato)

Il Milan avrebbe provato fino all'ultimo a prendere Lilian Brassier dal Brest in questa sessione invernale di Calciomercato (pianetamilan)

Calciomercato Milan , Stefano Pioli è deluso : aveva chiesto a gran voce un difensore ma non è arrivato e ora la difesa rimane un problema Si è chiuso ... (dailymilan)

Calciomercato Milan , Mike Maignan come Rafael Leao : vuole restare a Milan o con un ingaggio top o potrà essere addio… Mike Maignan vede il Milan nel ... (dailymilan)

Il mercato del Milan Forse è stato meno immobile di quanto non sia sembrato. Al netto di qualche promessa mancata - tra novembre e dicembre si parlava di innesti importanti soprattutto in attacco -, ...Stefano Pioli è deluso dal mercato invernale del Milan. Il ritorno del difensore Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e l`arrivo del giovane esterno Filippo.Parte l’operazione rinnovo in casa Milan. La società rossonera vuole blindare Mike Maignan, ma il portiere francese spaventa il club.