Milan – Ufficiale | Longoni firma il suo primo contratto da professionista

L'attaccante Armando Broja , è passa to dal Chelsea a Fulham . ecco la traduzione del comunicato del club inglese (pianetamilan)

Milano, 2 feb. – (Adnkronos) – La pista di bob, skeleton e slittino per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano- Cortina 2026 sarà nel comune veneto: ... (calcioweb.eu)

Milano, 2 feb. - (Adnkronos) - La pista di bob, skeleton e slittino per le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano- Cortina 2026 sarà nel comune veneto: ... (liberoquotidiano)

Calciomercato Milan - ufficiale la cessione di Chaka Traoré : il comunicato

Ecco il comunicato del Milan in merito alla cessione in prestito del giovane Chaka Traoré al Palermo in Serie B (pianetamilan)