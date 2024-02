Milan su Conte

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Stefano Pioli è rimasto deluso dal mercato invernale del. Il ritorno del difensore Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal e l’arrivo del giovane esterno Filippo Terracciano dall’Hellas Verona non soddisfano appieno l’allenatore, che si aspettava un ulteriore rinforzo in difesa e un altro a centrocampo. Il problema di fondo è che Pioli ha già intuito che la società non intende confermarlo in panchina per la prossima stagione, nonostante sia sotto contratto fino a giugno 2025. Nella scelta del nuovo tecnico Gerry Cardinale ascolterà anche il parere del “consigliere” Zlatan Ibrahimovic. Nonostante l’ex attaccante svedese non ci abbia mai giocato insieme, né sia mai stato allenato da lui, non è un mistero la sua stima nei confronti di Antonio, considerato un vincente al suo pari. Il curriculum dell’ex ct dell’Italia parla chiaro, ...

Il Milan valuta un cambio in panchina e per la Repubblica è a un passo l’ accordo con Antonio Conte per la prossima stagione Il Milan valuta un ... (calcionews24)

Gli anni di formazione all’ Ajax non si dimenticano. L’esperienza all’inizio della carriera ad Amsterdam, nelle fila di un club che ha uno dei vivai migliori del mondo, ha lasciato il segno nella ment ...Il giornalista Gianluigi Longari spiega perché secondo lui i rossoneri hanno scelto di non investire in un altro centrale. Gianluigi Longari su Sportitalia ha detto la sua sul mercato del Milan ma non ...Un noto ex tecnico ha raccontato di essere stato preso seriamente in considerazione dal Milan in passato: poi l'affare non è andato in porto.