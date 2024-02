Milan | Reijnders diventerà papà | ecco l’annuncio sui social FOTO

Rinnovo Jovic, arriva la decisione del Milan Il Milan ha preso una decisione precisa per quanto riguarda il futuro dell’attaccante serbo, arrivato la scorsa estate dalla Fiorentina a parametro zero. C ...Nessun arrivo per Stefano Pioli in difesa: tutto rimandato alla prossima estate, Bennacer lavora in gruppo ed è condonabile per Frosinone ...Tornato anticipatamente dalla Costa d’Avorio vista la prematura eliminazione dalla Coppa d’Africa della sua Algeria, Ismael Bennacer potrebbe rivedersi contro il Frosinone.Il borsino del mercato del futuro del Milan. Ecco cosa potrebbe succedere alla squadra di Pioli in vista della prossima stagione.Rientro Bennacer - Arrivano novità sul centrocampista del Milan: come cambia la sua gestione contro il Frosinone ...