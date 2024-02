Milan niente follie Salta il difensore ’’last minute’’ chiesto da Pioli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Buone notizie daello: ieri mattina, al centro sportivo di Carnago, Ismael Bennacer si è allenato in gruppo con il resto della squadra, dopo essere rientrato dalla Coppa d’Africa con un piccolo problema muscolare che sembra, dunque, ormai alle spalle. Il centrocampista algerino potrà essere quindi convocato per la trasferta di Frosinone a cui è chiamato il Diavolo domani alle ore 18. Per affrontare i ciociari di Di Francesco, Stefanosembra indirizzato a confermare l’undici titolare visto contro Roma, Udinese e Bologna, ma potrebbero esserci alcuni ballottaggi in atto. Il primo riguarda capitan Calabria, che potrebbe cedere il posto a Florenzi (confermata, invece, la coppia di centrali Kjaer-Gabbia), così come Theo Hernandez è ormai tornato stabilmente a sinistra. A centrocampo, invece, è da valutare se Bennacer sarà già in grado di ...