Milan | Jovic gioca per il rinnovo | mentre in difesa…

Per un mercato di gennaio che volge verso il termine e che prima della sua conclusione - fissata per le 20 di giovedì 1° febbraio... (calciomercato)

Squadra che vince non si cambia, è vero, ma a quale undici affidarsi? Questo è il (bel) dilemma in casa rossonera alla vigilia del match a San ... (sport.quotidiano)

Non è mai troppo tardi. Lo sa bene Luka Jovic che a 26 anni, dopo alcune stagioni in chiaroscuro, è tornato a sentirsi importante... (calciomercato)

Il giornalista Gianluigi Longari spiega perché secondo lui i rossoneri hanno scelto di non investire in un altro centrale. Gianluigi Longari su Sportitalia ha detto la sua sul mercato del Milan ma non ...Il giornalista della Bild Christian Falk ha riportato l'interesse dei rossoneri sul centravanti del Lipsia. Clausola da 50 milioni di euro per lo sloveno ...Ore 10.40 – San Siro-Milan, Sala lancia l’ipotesi quarto anello in un’operazione da 300 milioni di euro: rossoneri freddi sull’idea del sindaco Ibrahimovic vara il progetto Ajax: al centro il settore ...