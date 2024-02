Milan | Ismael Bennacer è pronto | almeno in panchina contro il Frosinone

(Di venerdì 2 febbraio 2024)ha recuperato dal problema muscolare all’adduttore: èper andareinil… Dopo la chiusura del calciomercato, che non ha regalato alla squadra un altro difensore centrale, come richiesto da Stefano Pioli, c’è aria positiva in quel del centro sportivoello. Sì, perché il test decisivo di, per provare a rispondere alla convocazione per la partitail, ha dato esito positivo. Il centrocampista algerino è quindi tornato in gruppo, dopo l’infortunio muscolare di lieve entità all’adduttore, rimediato durante l’avventura in Coppa d’Africa (conclusa in maniera anticipata a causa ...

