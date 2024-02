Milan | Gianluca Di Marzio | in estate servono due attaccanti e…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Concluso il calciomercato del, l’espertoDiha parlato della necessità del club rossonero di prendere due… Il calciomercato delsi è concluso ed è semplice constatare che non è stato un mercato all’altezza delle aspettative. Sì, perché nessuno si aspettava un colpo da 50 milioni, ma nemmeno di non intervenire in aiuto del reparto difensivo, in continua emergenza. Il lunghi stop di Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Pierre Kalulu, infatti, stanno rappresentando un grande limite per la retroguardia rossonera. Sul caso è voluto intervenire anche l’esperto di calciomercatoDi, che ha esposto gli obiettivi di mercato del club di via Aldo Rossi per la prossima, affermando che le necessità per la ...