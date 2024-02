Milan | entro le 24 va consegnata la lista Uefa | previsti dei cambi?

Matteo Moretto , giornalista di Relevo, fa sapere che il Milan ha organizzato una cena di squadra per far gruppo in vista dei prossimi impegni (pianetamilan)

Domenica 4 febbraio, alle 15.30, nella Basilica di Santa Maria di Lourdes a Milano (via Lomazzo 62), per la Zona I , è in programma il quarto appuntamento dell’edizione 2024 dei Dialoghi di Pace ...Anteprima alla Bit di Milano per la ventiseiesima edizione di Travelexpo, Borsa Globale dei Turismi, in programma dal 5 al 7 aprile 2024 nella tradizionale location del CDSResort Città del Mare di Te ...La Puglia è pronta per un nuovo passo in avanti della strategia turistica che sarà presentata nell’edizione 2024 della BIT di Milano. Turismo e trasversalità, con obiettivi che l’Assessorato regionale ...