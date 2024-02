Milan | Conte o Klopp per il futuro? Maignan rinnova? E in attacco…

Panchina Milan , secondo quanto riportato da La Repubblica Zlatan Ibrahimovic ha scelto Antonio Conte come allenatore per il dopo Pioli… Se il ... (dailymilan)

Quattro squadre italiane tra quelle che sarebbero pronte a unirsi al progetto della Superlega. I nomi sono stati fatti dal presidente del Barcellona, Joan ...La rosa ha bisogno di una mezza rivoluzione ed è per questa ragione che una volta avuta la certezza che sarà davvero Conte il nuovo mister del Milan, allora, bisognerà stilare una lista di obiettivi ...Il giornalista Gianluigi Longari spiega perché secondo lui i rossoneri hanno scelto di non investire in un altro centrale. Gianluigi Longari su Sportitalia ha detto la sua sul mercato del Milan ma non ...