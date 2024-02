Milan, calci di rigore: Stefano Pioli ha deciso (Di venerdì 2 febbraio 2024) Dopo la partita contro il Bologna in molto si chiedono chi batterà il prossimo calcio di rigore in casa Milan: Pioli ha scelto Contro il Bologna il Milan ha sbagliato ben due calci di rigore, prima con Giroud e poi con Theo Hernandez. Se il francese era stato fin qui quasi infallibile dal dischetto, negli ultimi mesi ha invece fallito già in due occasioni. Leao ha già espresso la volontà di calciare dagli 11 metri e in molti si sono chiesti se ora le gerarchie in casa Milan cambieranno. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone l’allenatore rossonero Stefano Pioli ha voluto fare chiarezza sulla situazione: Ho deciso la lista dei rigoristi e la ... Leggi tutta la notizia su dailymilan (Di venerdì 2 febbraio 2024) Dopo la partita contro il Bologna in molto si chiedono chi batterà il prossimoo diin casaha scelto Contro il Bologna ilha sbagliato ben duedi, prima con Giroud e poi con Theo Hernandez. Se il francese era stato fin qui quasi infallibile dal dischetto, negli ultimi mesi ha invece fallito già in due occasioni. Leao ha già espresso la volontà diare dagli 11 metri e in molti si sono chiesti se ora le gerarchie in casacambieranno. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone l’allenatore rossoneroha voluto fare chiarezza sulla situazione: Hola lista dei rigoristi e la ...

