Milan | Broja passa al Fulham | ecco il comunicato ufficiale

Il calciomercato Milan non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in pr ...Colpo di scena: il Chelsea lascia andare il suo attaccante Armando Broja. Ecco qual è la sua ultima destinazione e per vi quanto resterà.Come riporta La Repubblica, il Milan vuole fortemente Antonio Conte, ex allenatore di Inter e Juventus tra le altre. Zlatan Ibrahimovic si sarebbe mosso personalmente per convincere il tecnico, ma la ...