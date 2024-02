Michele Morrone e Raoul Bova ospiti della quarta puntata di C’è Posta per Te

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 2 febbraio 2024)(US Fascino) Dopo l’ospitata unica di Luca Argentero, Maria De Filippi punta su due attori, entrambi ritenuti sex symbol, per il quarto appuntamentoventisettesima edizione di C’èper Te, in onda domani – sabato 3 febbraio 2024 – in prima serata su Canale 5. I protagonisti delle due sorprese saranno. Noto a livello internazionale per il ruolo di Massimo Torricelli nella saga 365 Giorni distribuita da Netflix,è alla sua prima volta in assoluto nel people showrete ammiraglia Mediaset., al contrario, è decisamente di casa, visto che questa è la sua dodicesima apparizione dietro ...