Mi spiace | ho il padel | Jannik Sinner | il vero motivo del no a Sanermo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Secondo qualcuno, la vittoria diagli Australian Open avrà come effetto sugli italiani la fine della-mania e il ritorno in grande stile del tennis come hobby post-lavoro, un po' come accaduto a inizio anni Ottanta grazie al periodo d'oro della nostra racchetta, con la generazione mitica di Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli, i moschettieri della Coppa Davis 1976. Curiosamente, però, Federico Palmaroli in arte Osho ricorre proprio al "mini-tennis" (come semplicisticamente viene definito ildai non appassionati) per giustificare il no diall'invito di Amadeus a salire sul palco del Festival di Sanremo. Illuminante la foto satirica in prima pagina sul Tempo., incalzato dai giornalisti nella ...