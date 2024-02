“Mi dimetto con effetto immediato” L’annuncio di Vittorio Sgarbi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “Miconda sottosegretario del governo e lo comunicherò nelle prossime ore” alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Questoa sorpresa del sottosegretario alla Culturaa margine di un evento a Milano. Lo stessoha poi affrontato un altro tema, quello della polemica per degli insulti espressi nei giorni scorsi nei confronti di alcuni giornalisti: “Non mi devo scusare con nessuno, ho espresso le mie imprecazioni come fa chiunque. Quelle erano immagini rubate. E uno nel suo privato può dire quello che vuole”. Negli ultimi mesiera stato coinvolto in una serie di scandali, svelati da inchieste del Fatto e di Report, su delle attività professionali che potrebbero non essere ...