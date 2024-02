Metz-Lorient domenica 04 febbraio 2024 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Leggi tutta la notizia su infobetting

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ultima contro quartultima si affrontano in questa sfida salvezza valevole per il ventesimo turno di Ligue1: da una parte ildi Boloni deve difendere i 3 punti di vantaggio suldi LeBris fanalino di coda della classifica. Il KO contro il Nizza è stato il sesto consecutivo per i grenatines che sono inesorabilmente precipitati in classifica. Il fattore principale di questo declino sembra essere la InfoBetting: Scommesse Sportive e