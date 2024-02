Metti il cotone sugli occhiali rotti e otterrai risultati sorprendenti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 febbraio 2024)a causa di una caduta accidentale? Niente paura, con questo metodo puoi risolvere il problema senza dover necessariamente portarli dall’ottico.: cosa fare in caso di rottura accidentale – (ilcorrieredellacitta.com)Incidenti domestici, cadute durante l’attività sportiva, o semplicemente una disattenzione. Capita a volte di dover fare i conti con la rottura degli, magari anche solo quelli da sole o i classici “da riposo”. In ogni caso però il disagio non è indifferente considerando che chi li indossa quotidianamente chiaramente non ne può fare a meno. Cosa fare allora in questi casi? Rottura degli: cosa fare in questi casi Di fronte a questo scenario in realtà, spesso, c’è ben poco da fare. O si procede alla loro sostituzione acquistandone un paio nuovo, oppure ...