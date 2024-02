Meteo weekend con caldo anomalo | ma poi cambia tutto | ecco da quando

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tanto sole in Italia nel giorno della Candelora, secondo i detti popolari l'inverno e il freddo non sono quindi finiti Tanto sole in Italia nel giorno della Candelora 2024. Stando ai proverbirologici popolari, l'inverno e il freddo non sono quindi finiti e avremo ancora la possibilità di belle nevicate nelle prossime settimane. Nelle sue