Meteo weekend con caldo anomalo | ma poi cambia tutto | ecco da quando

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 2 febbraio 2024) (Adnkronos) – Tanto sole in Italia nel giorno della Candelora 2024. Stando ai proverbirologici popolari, l’inverno e il freddo non sono quindi finiti e avremo ancora la possibilità di belle nevicate nelle prossime settimane. Nelle sue previsioni, Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, ricorda due dei tantissimi detti che forniscono tendenze previsionali (perlopiù di origine statistica e di bassa attendibilità) seguite comunque ancora da molte persone, sopratnel campo agricolo: a Trieste si dice ‘Candelora piova e Bora, de l’inverno semo fora, Candelora sol el vento de l’inverno semo dentro’; anche in Toscana si segue la stessa linea: ‘Se piove o se gragnola dell’inverno semo fora’. Altrimenti siamo dentro!. A conferma di questa proiezione, anche le prime tendenze dei supercalcolatoriintravedono un sensibile ritorno del freddo ad iniziare dal 9 febbraio: è probabile che l’anticiclone Zeus non abbia ancora ucciso l’Inverno! Per quanto riguarda le previsioni a breve scadenza, intanto, al Sud avremo temperature leggermente sotto la media nella giornata di oggi per il passaggio di un corpo nuvoloso, accompagnato anche da venti tesi specie sul Basso Adriatico; sul resto della nostra bella Italia il tempo sarà invece in prevalenza soleggiato e mite. Sabato 3 il sole sarà ancora protagonista con una giornata mite e piacevole ovunque: anche in questo caso, come spesso accade durante l’inverno con l’alta pressione, saranno però possibili fitte nebbie in Pianura Padana. Infine, per quanto riguarda la domenica, qualche movimento in più è previsto con l’arrivo del LIbeccio sul Mar Ligure: questo vento spingerà umidità e corpi nuvolosi verso Liguria di Levante ed Alta Toscana, con possibilità anche di pioviggine. Altrove ilsarà ancora anticiclonico e soleggiato con la persistenza delanche in alta montagna con quasi 10 gradi di massima a 2000 metri. In pianura arriveremo a 20 gradi in Sicilia e Puglia e sembrerà primavera. In sintesi, dopo un bel, secondo i proverbi popolari della Candelora, confermati anche dalle previsionirologiche a lunga scadenza, l’anticiclone Zeus potrebbe sgonfiarsi: da venerdì 9 febbraio sono attese piogge e neve al Nord, un graduale peggioramentoanche sul resto della Penisola con il rientro a pieno regime nell’Inverno. In questo modo anche il detto triestino verrà rispettato al 100%: ‘Candelora sol el vento de l’inverno semo dentro’. NEL DETTAGLIO Venerdì 2. Al nord: bel tempo salvo locali nebbie. Al centro:sole e clima piacevole. Al sud: nubi più diffuse, ventoso. Sabato 3. Al nord: soleggiato salvo nebbie. Al centro:sole e clima piacevole. Al sud: soleggiato e mite. Domenica 4. Al nord: in prevalenza soleggiato salvo nebbie; nubi in Liguria. Al centro: nubi in Toscana con pioviggine;sole e clima piacevole altrove. Al sud: soleggiato e mite. Tendenza: ancora anticiclone Zeus, ma sempre con più nuvole fino a giovedì 8 febbraio, poi probabile decisomento della circolazione atmosferica con pioggia e neve. L'articolo proviene da Italia Sera.