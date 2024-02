Meteo weekend | ancora lontane pioggia e neve

(Di venerdì 2 febbraio 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, L’anticiclone èprotagonista in Europa e mantiene cosi. Le correnti perturbate transitano infatti molto a nord con venti simil uragano sul mare di Norvegia. Notevole è infatti la differenza di pressione tra l’Atlantico e la Norvegia, anche di 90 hPa. Le temperature sono mediamente aumentate e prevalgono ora le anomalie positive stante le masse d’aria in arrivo, anche sul Nord Europa che nelle settimane scorse affrontava i rigidi rigori di un inverno di altri tempi.venerdì. Nord: Tempo stabile ma con banchi di nebbia in Val Padana nelle ore più fredde del giorno. Qualche nube sui confini alto atesini. Temperature stazionarie, massime tra 9 e 14.Centro: Tempo stabile ...

Roma - L' Anticiclone nordafricano Zeus fa la sua presenza sentire in Europa, portando con sé un inaspettato assaggio di Primavera in Italia. Le ... (abruzzo24ore.tv)

Roma - La prospettiva Meteo rologica per il prossimo fine settimana indica una persistente influenza del l'anticiclone , che non molla la presa ... (abruzzo24ore.tv)

LA TUA VISTA SU GENOVA CON LE WEBCAM DI TERRAZZA COLOMBO E DALLE ALTRE LOCALITA' DELLA LIGURIA - GUARDA QUI VENERDI' 2 FEBBRAIO: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determi ...In questo inizio di febbraio domina l'alta pressione sull'Italia con nebbie persistenti al Nord e inquinamento elevato. Nel weekend clima sempre più mite.Tempo bello con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature fino a massime di 15 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per venerdì 2 febbraio ...Le previsioni astrologiche e la classifica del giorno 3 febbraio: giornata positiva 'quanto basta' per l'Ariete, stabilità in arrivo per la Vergine ...PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il transito di una struttura frontale a nord delle Alpi porta una intensificazione delle correnti da nord ed è seguito tra venerdì e sabato dall’espansione di un’area antic ...