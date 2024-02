Meteo | cambia lo scenario Pioggia e neve in arrivo | la rivincita dell’inverno Ecco quando

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Firenze, 2 febbraio 2024 – Ci sono importanti novità insul fronte. Riguardano l’anticiclone Zeus che tra qualche giorno dovrebbe lasciare la nostra penisola per ridare spazio al vero inverno. Candelora Le previsioni Le previsioni in Toscana Ilrologo Andrea Gussoni conferma il cambio dicon la possibilità che si apra la "porta dell'Atlantico". In gergorologico, questo termine, – spiega Gussoni – “sta a significare che non vi saranno ostacoli per le perturbazioni in discesa appunto dall'Oceano Atlantico affinché possano arrivare sul nostro Paese”. Questo significa che già dall’8 febbraio potrebbe esserci una faserologica decisamente movimentata. "La conseguenza – continua Gussoni – sarebbe quella di avere un surplus di ...