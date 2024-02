Meta | ricavi IV trim +25% | al via dividendo trimestrale e buyback

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Milano, 1 feb. (askanews) –la social media company che controlla Facebook, Instagram e WhatApp, chiude il IVestre con fatturato e utili superiori alle attese degli analisti grazie a una forte crescita deipubblicitari e al taglio dei costi. Nel 2023ha licenziato oltre il 20% della forza lavoro, pari a fine dicembre a 67.317 addetti. I risultati arrivano all’indomani della testimonianza del Ceo Mark Zuckerberg insieme ad altri top manager di colossi social al Senato sulla pericolosità delle piattaforme per i più giovani. Isi sono attestati a 40,1 miliardi di dollari in crescita del 25%, gli utili a 14 miliardi rispetto ai 4,65 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. In crescita gli utenti Facebook, Instagram, Messenger e WhatsApp a 3,98 miliardi (+6%). Per ...

