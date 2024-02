Meta paga il primo dividendo della sua storia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il colosso di Menlo Park ha deciso di restituire agli investitori 50 centesimi per azione, mettendo in campo una politica finora inedita

I dati Inps Oltre la metà degli assegni di inclusione sono pagati a famiglie residenti in Campania e in Sicilia . Ecco cosa risulta dai dati Inps. (sbircialanotizia)

Con Jannik Sinner sotto i riflettori per il trionfo agli Australian Open 2024, sale alla ribalta un tema extrasportivo: il tennista azzurro vive a Montecarlo, con una scelta condivisa con molti protag ...Facebook paga il suo primo dividendo della storia (0,5 $ ad azione). Per il fondatore un maxi incasso, mentre il Metaverso è in perdita ...Per Meta, inoltre, primo dividendo pagato della sua storia, pari a 50 centesimi, e buyback da 50 miliardi di dollari. Registrato un utile per azione di 5,33 dollari su ricavi di 40,1 miliardi, contro ...