Merit e Marlboro fino a 6 euro: stangata per i fumatori (Di venerdì 2 febbraio 2024) Nuova stangata per i fumatori italiani. A partire da oggi, venerdì 2 febbraio, sono aumentati i prezzi delle sigarette e del tabacco. Non è una novità, perché il rincaro sulle sigarette era già stato annunciato nelle settimane scorse: la norma di riferimento è contenuta L'articolo Teleclubitalia. Leggi tutta la notizia su teleclubitalia (Di venerdì 2 febbraio 2024) Nuovaper iitaliani. A partire da oggi, venerdì 2 febbraio, sono aumentati i prezzi delle sigarette e del tabacco. Non è una novità, perché il rincaro sulle sigarette era già stato annunciato nelle settimane scorse: la norma di riferimento è contenuta L'articolo Teleclubitalia.

Advertising

Altre Notizie

ti affacci e vedi se piove": ecco come i pusher controllavano le piazze di spaccio La merce era indicata sempre con nomi in codice: birre, mezze birre, sigarette, pacchetti di Merit, Marlboro, Maria, cibo per cani, bambino piccolo, benzina eccetera. Poi vi era il secondo livello in ...