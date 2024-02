Mercato Inter | cosa è successo a Sensi? Il RETROSCENA con il Leicester

Leggi tutta la notizia su calcionews24

ecco ilsulla fumata nera di Stefanoalla corte del. Come sono andate le cose? Stefano, centrocampista dell', era in procinto di passare alla corte delnonostante le visite mediche fatte. Cos'è andato storto? Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'accordo iniziale era stato trovato con la formula del prestito oneroso a 500 mila euro con riscatto a 2 milioni di euro, ma i nerazzurri all'ultimo momento avevano cambiato le carte in tavola trasformando il prestito da oneroso a gratuito, spostando i 500 mila euro iniziale nella cifra totale del riscatto: fatale per la fumata nera.