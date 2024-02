Meno tasse per le madri lavoratrici | quando arriva e come richiedere il Bonus mamme

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Se ne è parlato a lungo, il cosiddetto “” era annunciato già da novembre ed era inserito nella legge di Bilancio 2024. Finalmente, ora, una Circolare dell’Inps ha sbloccato lo sconto sui contributi previdenziali, che era “saltato” nel mese di gennaio. Ecco dunque cosa prevede la misura per lee che si accompagna alasilo nido.Leggi anche: Un aiuto alle famiglie, ecco iper il 2024: tutti gli incentivi, i requisiti efare domanda Ritardi e arretrati: sbloccato ilIn molti casi, svolgono di fatto un doppio lavoro: l’impiego professionale e l’attività di cura dei figli – si spera di concerto con i mariti – sicché la misura che ora approfondiremo può risultare molto utile. Lo sgravio che non ...

Il prossimo giugno si apriranno le urne delle elezioni europee. La corsa per agguantare uno dei 76 seggi del Parlamento Ue previsti per l'Italia è ... (today)

Non esiste alcun rapporto tra recupero dell’evasione e minore pressione fiscale. I dati di Ruffini. La stoccata di De Nicola. L’indignazione di Autonomi e partite Iva ..."Il sindaco delle tasse tradisce gli elettori. Tutta la città deve sapere cosa la sindaca ha fatto sulle tasse". Partiti e civiche di minoranza lo avevano promesso: la battaglia contro la manovra di b ...Trasferirsi all’estero per pagare meno tasse: come fare Per approfondire gli argomenti che abbiamo trattato ed estendere la tematica ad altri Paesi a fiscalità agevolata, come gli Emirati Arabi Uniti ...