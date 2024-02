Meloni in Giappone da Kishida | l’amicizia tra Roma e Tokyo si rinsalda nel passaggio di consegne per il G7

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La premier Giorgiasarà a, dal 4 al 6 febbraio, in un viaggio che prevede un bilaterale con il primo ministro Fumio, in agenda lunedì pomeriggio, per segnare ilditrae Italia alla guida del G7. Prima del bilaterale, la presidente del Consiglio ha in programma un incontro con i vertici di alcune fra le più importanti aziendesi, con l’obiettivo di promuovere collaborazioni industriali e attrarre investimenti in Italia. Lo scopo è quello di rafforzare la cooperazione in ambito economico e industriale.inper ildialla guida del G7 Persi tratta del quarto incontro con il primo ministro ...