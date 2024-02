Meloni diventa la “domatrice” di Orbán e media in Europa

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il bisbetico è domato. Un lavoro di fino di Giorgiaed Emmanuel Macron convince Viktora sbloccare i fondi Ue all’Ucraina. Cinquanta miliardi necessari per resistere all’invasione russa e iniziare a prepararsi a un mondo senza Joe Biden. Da Roma fanno sapere che il ruolo diè stato “fondamentale”, la vittoria messa a segno nell’incontro di mercoledì notte all’hotel Amigo. A qualcosa è forse servita anche la minaccia di “stritolare l’economia ungherese” consegnata via Financial Times la settimana scorsa, arma finale da usare nel casonon si fosse piegato. Ma èa essereta adesso latrice europea con l’Ungheria e in prospettiva con gli altri paesi dell’est. “Voglio prendere per mano quelle giovani democrazie”, è la frase ...