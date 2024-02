Medio Oriente | Usa hanno iniziato i raid di ritorsione in Siria

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Gli Stati Unitilanciato una serie di attacchi aerei ine Iraq contro milizie sostenute dall’Iran, come risposta almortale che ha ucciso tre soldati statunitensi in Giordania. Questa mossa rappresenta l’inizio di una risposta “a gradini” annunciata da alti funzionari USA, segnalando che le rappresaglie non si esauriranno con un singolo attacco, ma proseguiranno nel tempo. Gli obiettivi iniziali includono quartier generali di comando e controllo, depositi di munizioni e altre strutture rilevanti. Queste azioni sono state intraprese poche ore dopo che il Presidente Biden e i leader della difesaassistito alla cerimonia di rimpatrio delle salme dei tre soldati della Riserva dell’Esercito presso la base aerea di Dover, in Delaware. Gli attacchi si sono verificati in un contesto di crescenti ...