Medio Oriente | funzionari Ue e Usa a Governi | stop sostegno a Israele Hamas | l' accordo deve includere il cessate il fuoco permanente

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Oltre 800 tra diplomatici eamericani ed europei hanno sottoscritto un documento "transatlantico" in cui accusanodi «gravi violazioni del diritto internazionale» nell’ambito della risposta militare contro la Striscia di Gaza all’attacco didel 7 ottobre e chiedono ai rispettiviuna reazione più decisa . Altrimenti, scrivono in un testo visionato fra gli altri...

Roma, 2 febbraio 2024 – “La pace, la stabilità e la sicurezza per Israele e per i palestinesi verranno solo da un percorso che porti alla creazione ... (quotidiano)

Per affiancare il Pentagono nella sua impresa, il Ministro della Difesa Guido Crosetto chiede risorse aggiuntive. Colpire i comandi in Siria e in ... (ildifforme)

Sebbene le valutazioni della Cia allontanino la possibilità che Washington colpisca apertamente l'Iran l’amministrazione Biden ritiene Teheran comunque in parte responsabile per l’escalation di ...Guerra in Medio Oriente. La Gran Bretagna potrebbe riconoscere ufficialmente uno Stato palestinese dopo un cessate il fuoco a Gaza senza attendere l'esito di negoziati, che potrebbero ...Oltre 800 tra diplomatici e funzionari americani ed europei hanno sottoscritto un documento "transatlantico" in cui accusano Israele di «gravi violazioni del ...