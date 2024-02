Maxi richiamo per Tesla | milioni di auto elettriche hanno un problema di sicurezza

(Di venerdì 2 febbraio 2024)ha deciso di richiamare quasi tutti i veicoli elettrici venduti negli Stati Uniti per unalle spie di emergenza sul cruscotto. Si tratta del maggiornella storia di, che riguarda fino a 2,19di vetture vendute tra il 2012 e il 2024, che riceveranno un...

Grande campagna di richiamo per oltre 2 milioni di veicoli Tesla negli Stati Uniti, a causa di una presunta anomalia nel sistema di guida assistita ... (ilgiornale)

Sotto osservazione dell’agenzia per la sicurezza stradale c’è il software di guida. Aggiornamenti Ota su oltre 2 milioni di veicoli (ilsole24ore)

La campagna coinvolge circa 200 mila esemplari di Model S, X e Y del 2023 equipaggiate con il Full Self Driving 4.0: l'instabilità del software potrebbe impedire la proiezione delle immagini sullo schermo