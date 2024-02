Matilde Gioli | “Quando l’ho conosciuto | il mio fidanzato non sapeva chi fossi”

Dopo un'anteprima in sala arriva in prima serata su Rai 1 la terza stagione della fiction di enorme successo DOC Nelle tue mani . Vi presentiamo una ... (comingsoon)

Doc - Nelle tue mani 3: chi è Diana Novelli, la donna misteriosa del passato di Andrea Fanti Le curiosità su età e vita privata dell'attrice.Che cos'è che il protagonista della fiction campione di ascolti di Rai1 non vuole ricordare E perché gli spettatori non vedono l'ora di scoprirloL'appuntamento con Doc 3 - Nelle tue mani salta nella serata di giovedì 8 febbraio 2024. La fiction che vede protagonisti Luca Argentero e Matilde Gioli non sarà trasmessa per lasciare spazio su Rai 1 ...