Matierno | sparatoria in strada | ferito un 73enne

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 1 Febbraio, in via degli Etruschi a, dove alcuni colpi di arma da fuoco – come riporta Salerno Today – sarebbero stati esplosi contro un uomo di 73 anni titolare di un bar. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che i colpi di pistola siano partiti da un'auto in corsa proprio all'altezza dell'esercizio commerciale. Su quanto accaduto, indagano le Forze dell'Ordine per tentare di risalire all'identità dei criminali.