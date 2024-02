Masterchef | l’eliminato all’ultima puntata

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Record di ascolti per lo show Ottava serata con nuovo record di ascolti perItalia, che migliora se stesso e raggiunge un nuovo primato stagionale. Le parole chiave della serata sono sicuramente arte, gusto e fuoco, con i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Ultima Mystery Box con in palio una preziosa Golden Pin, Invention Test con il Maestro della lievitazione Pierluigi Roscioli a guidare i cuochi amatoriali nella prima prova “all night long” della storia dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, dedicato ai lievitati. Prova in esterna a Foiano della Chiana (Arezzo) con lo chef una stella Michelin Errico Recanati, super esperto di cucina alla brace; infine, insidiosissimo Pressure Test dedicato al rognone che ha messo in difficoltà più di un concorrente. Un solo eliminato nella serata: è finito, tra le lacrime ...