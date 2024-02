MasterChef Italia 13 | le pagelle dell’ottava serata | pizza | brace e fantasia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ormai è un mantra: più si avvicina la resa dei conti di13 e più le eliminazioni fanno rumore. Al termine dei due episodi di ieri Marcus ha lasciato la Masterclass con tanta emozione. E dire che l’ottavaha riservato dei momenti altissimi. Per la prima volta nella storia del cooking show di Sky, prodotto da Endemol, infatti, le e i concorrenti si sono confrontati con i lievitati. Per tutte e tutti una bella nottataccia, tra farina e ciotole, agli ordini di Pierluigi Roscioli, titolare di uno dei forni più noti e amati di Roma. Se nell’Invention Test si sono misurate e misurati con laalla pala, nella Mistery Box ha fatto capolino l’arte. Tutto per conquistare l’ultima Golden Pin in della stagione. Dulcis in fundo, si fa per dire, è arrivata anche una prova esterna ...

Scintille tra l'aspirante chef più anziano e Kassandra, mentre un'altra concorrente risponde male a tutti e Cannavacciulo cita il programma 4 Hotel ...