Massimo Adriatici | l’assessore che uccise un uomo in piazza | chiede di mediare “No | non ha mai chiesto scusa”

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Voghera (Pavia) – Una proposta ritenuta offensiva. Così alcuni familiari di Youns El Boussetaoui, trentanovenne ucciso il 20 luglio 2021 inMeardi a Voghera da un colpo di pistola sparato dall’allora assessore comunale alla Sicurezza, 49 anni, hanno definito la richiesta di accesso alla giustizia riparativa da parte della difesa dell’ex politico, rifiutandola. La proposta è stata avanzata oggi, in apertura del processo a carico di, a giudizio immediato per l’accusa di eccesso colposo di legittima difesa. Se padre, madre e fratello della parte offesa, ieri presenti in aula, si sono detti contrari, il legale della vedova della vittima ha invece manifestato apertura per la richiesta. La giudice Valentina Nevoso sentirà in aula la donna, che è anche parte civile al processo per sé e ...

Al via il processo per Massimo Adriatici, l’ex assessore leghista alla Sicurezza di Voghera che, la notte tra il 20 e il 21 luglio 2023, sparò e uccise in piazza Meardi Youns El Boussettaoui, 39 anni, ...È iniziato venerdì mattina, a Pavia, il processo a Massimo Adriatici, avvocato di 49 anni, ex assessore leghista alla sicurezza di Voghera, imputato per eccesso colposo di legittima difesa per la ...Nell'udienza di oggi, dopo la verifica iniziale delle parti, i legali di Adriatici (gli avvocati Gabriele Pipicelli e Luca Gastini) hanno chiesto che l'imputato (che non era presente in aula) possa ...