Massa Lubrense | al 10eLotto con 5 euro ne vince 52mila

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Aè stata centrata, a fronte di una spesa di 5, la vincita più alta del concorso. La Campania si è confermata ancora una volta tra le Regioni più fortunate nelle ultime estrazioni del Lotto e del. A, in provincia di Napoli, è stata centrata, a fronte di una

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ campano, e precisamente di Massa Lubrense , l’eroe che nella giornata di ieri si è tuffato in mare, direttamente ... (anteprima24)

La Campania si è confermata ancora una volta tra le Regioni più fortunate nelle ultime estrazioni del Lotto e del 10e Lotto . A Massa Lubrense , in ... (ildenaro)

Ha giocato solo 5 euro e ne ha vinti ben 52mila. E’ quello che è a accaduto a Massa Lubrense, in provincia di Napoli, dove è stato centrato un “9” al 10eLotto nella ‘modalità frequente’, ovvero quella ...Con una giocata da 5 euro ne vince 52mila. E' quanto accaduto a Massa Lubrense, in provincia di Napoli, dove è stato centrato un "9" al 10eLotto nella 'modalità frequente', ovvero quella che si gioca ...Da tre giorni è irrintracciabile Rosario Decente, 52 anni, originario di Napoli ma residente in una comunità a Siracusa. L’allarme è stato lanciato dagli operatori della struttura che accoglie persone ...