Mark Gustafson | il co-regista di Pinocchio con Guillermo del Toro | è morto a 64 anni

Il regista Mark Gustafson, che ha vinto un Oscar con Guillermo del Toro grazie al film Pinocchio, è morto giovedì 1 febbraio all'età di 64 anni.Celebrated stop-motion filmmaker Mark Gustafson, who won an Oscar for co-directing Guillermo del Toro's Pinocchio, has passed away at the age of 64.Mark Gustafson, the stop-motion specialist who won an Oscar this year for his work on Guillermo del Toro’s Pinocchio, died Thursday. He was 64.