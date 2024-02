Mario Sechi | l' elefante francese nella nostra stanza

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Carlos Tavares ha confermato l'ovvio, Stellantis vuole più incentivi per l'auto elettrica e per averli mette nel menu i dipendenti delle sue fabbriche in Italia. Potremmo dire che non c'è niente di nuovo, che si tratta dell'antica strategia della famiglia di Torino, che è scomparso Sergio Marchionne e sono tornati all'antico metodo, mungere la vacca dello Stato. Penso che ci sia molto di più in gioco, non è solo una questione di cassa, lo scenario è cambiato e bisogna porsi qualche domanda. A cosa pensa Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis? E qual è la strategia di Exor, la holding di partecipazioni della famiglia Agnelli, la macchina finanziaria guidata da John Elkann? Il primo, Tavares, fa i conti con un gruppo globale che affronta la sfida per la sopravvivenzaguerra dei titani delle quattro ruote; il secondo, Elkann, deve impedire che ...