Mario Sechi e i mazzieri della destra in tv | sempre devoti alla causa filogovernativa

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Da tempo sono colto dall’irrefrenabile desiderio di spegnere il televisore quando nel salotto serale di Lilli Gruber – Otto e Mezzo – appare il colorito malsano e il volto sfatto di Darth Vader senza maschera. L’ingombrante simulacro inizia a interrompere i presenti e snocciolare argomenti a capocchia, le sue labbra si piegano in una smorfia beffarda, e allora capisco che a invadere lo schermo non è lo scherano dell’impero, bensì niente meno che. Ossia il primo dei goalkeepers, i portieri del team presieduto dall’editore Antonio Angelucci, con il mandato di parare qualsivoglia argomentazione critica nei confrontipremier Giorgio Meloni; la puffetta mannara ossessionata dricercapropria mascolinizzazione. Compito a cui il direttore di Libero, schierato (a parte un breve ...

Roma, 2 feb – Di casi ce ne sarebbero tanti – tanto nell'impresa pubblica che privata – ma Stellantis, in una ipotetica speciale classifica dei simboli della deindustrializzazione italiana, merita già ...Mai fare battute. Qualche settimana fa, a Otto e mezzo, dissi a un Mario Sechi inerpicato su uno specchio per difendere le schiforme Nordio che non si depenalizza l'abuso d'ufficio perché molti indaga ...Se n'è parlato nel corso della puntata di "Otto e mezzo" in onda il 30 gennaio su La7. In studio c'era il direttore di Libero, Mario Sechi che ha sottolineato la delicatezza della situazione e la ...