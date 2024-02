Mare Fuori 4 | e se fosse giunto il momento di dire addio al Comandante?

Leggi tutta la notizia su gossipitalia.news

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Se il mese di gennaio ci è sembrato un infinito cammino di espiazione, è tutta colpa della Rai. Infatti non bastava l’entusiasmo per il Festival di Sanremo 2024, la Rai quest’anno ha agil carico da novanta facendo uscire i primi sei episodi di4, a soli cinque giorni dal fischio d’inizio della kermesse. Giusto il tempo per un binge watching matto e disperatissimo. Dopo una lunga attesa finalmente il pubblico ha scoperto l’epilogo dello scontro a fuoco tra Rosa, Carmine e Don Salvatore, il padre della giovane Ricci, che dà prova di come la fiction ...