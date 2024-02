Marco Raduano arrestato in Francia | il boss del Gargano era evaso da Badu’ e Carros un anno fa

(Di venerdì 2 febbraio 2024) (Adnkronos) – E' statoin, 40 anni di Vieste,della mafia garganica che eraquasi undal carcere di massima sicurezza di Badu' e, in provincia di Nuoro in Sardegna. L'uomo era riuscito a fuggire utilizzando il classico lenzuolodato e calandosi lungo le mura del penitenziario.

Marco Raduano è stato arrestato in Francia , in Corsica. Il boss di Vieste era evaso dal carcere di massima sicurezza di Badù e Carros, situato a ... (ilgiornaleditalia)

La cattura di Marco Raduano in Francia segna un punto di svolta significativo nella lotta contro la criminalità organizzata in Italia. Raduano , 40 ... (thesocialpost)

Non solo Marco Raduano. I carabinieri del Ros, gli stessi che catturarono il boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, ...E' stato catturato in Francia Marco Raduano, 40 anni, il boss di Vieste al vertice dell'omonimo clan, latitante da un anno esatto da quando fuggì dal carcere di massima sicurezza di Badù e Carros in ...