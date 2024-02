Marcell Jacobs | l’ultimo retroscena allarma lo sport italiano | che batosta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Allarme nel mondo dello, altraper: duro colpo per lo sprinter azzurrotiene con il fiato sospeso lo. In un momento storico straordinario per il mondo del tennis, grazie alla crescita inarrestabile di Jannik Sinner, è dall’atletica che arrivano le preoccupazioni per gli appassionati, soprattutto in vista dei prossimi Giochi olimpici di Parigi 2024. Un appuntamento di straordinaria importanza per lo sprinter, chiamato a confermare i due storici ori olimpici conquistati in quel di Tokyo ormai quasi tre anni fa. E l’impresa è tutto meno che di semplice realizzazione, soprattutto alla luce dell’ennesimaarrivata in questi giorni. Brutto colpo per ...